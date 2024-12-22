На Прикарпатті в ДТП з маршруткою постраждали 13 людей, серед них дитина

У неділю поблизу села Лоєва на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано 13 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
"13 людей доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу", - пише вона.
Крім того, серед постраждалих дитина. Наразі здійснюються заходи щодо її транспортування в Івано-Франківську обласну лікарню.
Ще одна з пасажирок отримала травму хребта, її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого перелом тазу, виявлено внутрішньочеревну кровотечу. Чоловіка зараз оперують. Інших авіації дообстежують медики.
"Звертаюся до учасників дорожнього руху: будьте обережними за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, бо необачність на дорозі, на жаль, має трагічні наслідки. Бережіть себе і своїх рідних!", - закликала вона.
Нагадаємо, тиждень тому, 15 грудня, на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" біля села Чижиків Львівського району сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, легковика та мікроавтобуса.
Унаслідок аварії від отриманих травм на місці загинули семеро осіб, які були пасажирами мікроавтобуса Mercedes Sprinter.
Крім, ще троє людей були травмовані. Йдеться про 45-річного водія вантажівки, 39-річного водія мікроавтобуса та його 23-річну пасажирку. Усіх трьох було госпіталізовано до медзакладу Львова.
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