На Прикарпатті в ДТП з маршруткою постраждали 13 людей, серед них дитина

"13 людей доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу", - пише вона.

Крім того, серед постраждалих дитина. Наразі здійснюються заходи щодо її транспортування в Івано-Франківську обласну лікарню.

Ще одна з пасажирок отримала травму хребта, її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого перелом тазу, виявлено внутрішньочеревну кровотечу. Чоловіка зараз оперують. Інших авіації дообстежують медики.

"Звертаюся до учасників дорожнього руху: будьте обережними за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, бо необачність на дорозі, на жаль, має трагічні наслідки. Бережіть себе і своїх рідних!", - закликала вона.