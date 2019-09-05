Обмен пленными между Украиной и Россией: что известно

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией, по предварительной информации, запланирован на 7 сентября. Все подробности о том, как проходит подготовка к обмену - в материале РБК-Украина.

Россия и Украина совместно объявят об обмене

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что на данный момент есть договоренность с украинской властью и планируется совместное заявление о принятых решениях по обмену.

Путин заявил о масштабном обмене

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что обмен удерживаемыми с Украиной будет масштабным. По его словам, процесс обмена близок к финалу.

Суд Киева отпустил з-под стражи возможного участника обмена

5 сентября Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи Владимира Цемаха (бывшего боевика группировки "ДНР", свидетеля по делу о крушении МН17 на Донбассе). По данным СМИ, российская сторона настаивает на влючении Цемаха в списки обмена.

РФ может передать Украине несколько десятков человек

Министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что РФ может передать Украине несколько десятков человек.

"Для этого, как правило, нужно согласие самого передаваемого, передающей и принимающей сторон", - отметил он.

Украина и РФ могут провести обмен до конца недели

По информации российских СМИ, процесс обмена пленными может начаться уже до конца недели.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сообщили росСМИ.

Путин дал задний ход процессу обмена

По словам замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, президент РФ Владимир Путин сорвал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие.

"Обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина...Доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по Боингу", - сказал он.

Вышинский не намерен участвовать в обмене

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого по предварительной информации, могут включить в список на обмен, заявил, что не намерен участвовать в обмене.

У Зеленского ожидают обмен пленными в ближашее время

По словам помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, обмен состоится в самое ближайшее время.

"У меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - отметил Ермак.

Зеленский по телефону обсуждал обмен с Путиным

Президент Владимир Зеленский провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос обмена пленными, в частности, речь шла о военнопленных моряках.

"У нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне на Донбассе...У нас был предметный разговор, потому что мы решили в срок и каким образом мы должны вернуть наших ребят", - рассказал он.

Местонахождение Сенцова неизвестно

Россиские наблюдатели не смогли установить местонахождение украинского политзаключенного Олега Сенцова. По их данным, Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово".

В РФ заявили о прогрессе в вопросе обмена

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми между Россией и Украиной ведется в закрытом режиме. Он также добавил, что в Кремле видят прогресс по данному вопросу.

Анонсированный на 30 августа обмен не состоялся

В ночь на 30 августа в СМИ появилась информация о проведении обмена пленными между РФ и Украиной. В частности, новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка в соцсети поделился публикацией сотрудницы парламента на тему обмена. По информации распространенной в СМИ, якобы в Украину прибыли моряки, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб. Однако, эта информация не подтвердилась.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что процесс обмена удерживаемыми продолжается и призвали СМИ воздержаться от дезинормации.

Предварительный список на обмен

По предварительной информации, в список на обмен включены украинцы:

Олег Сенцов

Павел Гриб

Николай Карпюк

Станислав Клых

Также к передаче Украине готовятся 24 моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.