В Массачусетсе угонщик грузовика застрелил двух человек, его убила полиция

В американском городе Уинтропе, штат Массачусетс, мужчина угнал грузовик, попал в аварию и застрелил двух прохожих. В итоге он погиб сам.
Об этом сообщает WHDH со ссылкой на местную полицию.
После предварительного расследования полиция заявила, что подозреваемый украл машину водопроводно-канализационной компании. За рулем нее он врезался в здание, после чего застрелил мужчину и женщину, случайных прохожих.
Прибывшая на место полиция открыла огонь на поражение. Подозреваемый получил серьезные ранения и был госпитализирован, спасти его не удалось.