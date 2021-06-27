UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Массачусетсе угонщик грузовика застрелил двух человек, его убила полиция

Автор: Даша Харченко

В американском городе Уинтропе, штат Массачусетс, мужчина угнал грузовик, попал в аварию и застрелил двух прохожих. В итоге он погиб сам.

Об этом сообщает WHDH со ссылкой на местную полицию.

После предварительного расследования полиция заявила, что подозреваемый украл машину водопроводно-канализационной компании. За рулем нее он врезался в здание, после чего застрелил мужчину и женщину, случайных прохожих.

Прибывшая на место полиция открыла огонь на поражение. Подозреваемый получил серьезные ранения и был госпитализирован, спасти его не удалось.


Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСтрельба