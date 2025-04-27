Масові вбивства чи війна? Польський історик - про Волинську трагедію

Волинська трагедія є однією із найчутливіших для поляків тем, пов'язаних з Другою світовою війною. А польсько-український етнічний конфлікт тих часів не можна розглядати як збройне протистояння УПА та польської Армії Крайової.

"Це один із найбільших злочинів Другої світової війни проти польського народу, порівнюваний з німецькими масовими вбивствами мешканців варшавської Волі під час повстання 1944 року, чи злочинами, вчиненими німцями й радянською владою у 1940 році над польською елітою (Пальміри, Катинь)", - заявив історик.

Він пояснив, що пам'ять про Волинську трагедію особливо болюча для поляків, оскільки вона стала кульмінацією внутрішнього конфлікту між громадянами однієї держави (Другої Речі Посполитої), що розгорнувся на її південно-східних землях, окупованих німцями.

При тому, за словами Зайончковського, на Волині та в Східній Галичині у 1943-1945 роках не було жодної партизанської війни між Армією Крайовою й УПА.

Він також зауважив, що різними були масштаби злочинів і наміри їхніх виконавців, адже, як говорить історик, не було симетричних злочинів цивільного населення з обох сторін.

"За оцінками, від українських рук загинуло близько 80-100 тисяч поляків, тоді як від польських - близько 15-20 тисяч українців. Важко назвати війною масові вбивства беззбройного польського населення Волині, включно зі старцями, жінками й дітьми, пограбування майна, спалення цілих сіл та хуторів, змушення тих, хто вижив, до втечі - все це вчиняли підрозділи УПА за участі частини місцевого українського селянства. Навіть якщо у відповідь на ці загрози виникали осередки самооборони й нечисленні підрозділи АК, їхньою практично нездійсненною місією була оборона польського населення", - зауважив він.

Водночас він підтвердив, що українці, які становили більшість на тих територіях, постраждали від польської реакції, що полягала у точкових ударах і злочинах проти цивільних за принципом колективної відповідальності.

За словами історика, найболючіше це проявилося не на Волині чи у Галичині, а на південно-східній Люблінщині навесні 1944 року.

"Під удар в більшості випадків потрапляли не безпосередні винуватці польських страждань, а невинні українські цивільні, серед яких були також старі, жінки та діти", - зазначив він.

Міфи навколо Волинської трагедії

Історик наголосив, що гіпотеза, згідно з якою масові злочини на Волині у 1943 році були інспіровані радянською владою, ініційовані повстанцями Тараса Боровця-Бульби, або ж незалежним выд ОУН (б) та УПА українським селянством є неправдивою.

"Така версія є нічим іншим, як спробою розмити відповідальність і виправдати, всупереч фактам, реальних винуватців масових злочинів, а також спробою їх релятивізувати. За ці злочини, вчинені від лютого 1943 до травня 1945 року на Волині, а згодом у Східній Галичині та на південному сході Люблінщини, відповідальність несе виключно бандерівське крило українського націоналістичного підпілля", - сказав Зайончковський.

Він також зазначив, що не варто забувати ще один важливий фактор: у Польщі тема злочинів на Волині та у Східній Галичині за часів німецької окупації, а згодом на радянізованих землях, була табуйованою в часи Польської Народної Республіки.

"Так само, як табу стосувалося акції "Вісла" 1947 року щодо української та лемківської меншин у повоєнній Польщі. Лише після 1989 року нащадки жертв змогли поступово відкрито говорити про пережите, зняти табу і вилити накопичений десятиліттями біль і гіркоту", - пояснив він.