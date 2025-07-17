Масові розстріли на Київщині: командиру РФ оголосили підозру за вбивство 21 людини

За даними слідства, під час тимчасової окупації частини Київщини з кінця лютого до кінця березня 2022 року підозрюваний начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ перебував на позиціях між Березівкою та Бузовою в Бучанському районі.

Знаючи про воєнні злочини своїх підлеглих, він свідомо не вжив жодних заходів, щоб їх зупинити, і не повідомив про це компетентні органи.

"Унаслідок його дій підлеглими військовослужбовцями РФ було розстріляно 19 цивільних осіб та 4 українських військовополонених. Загинули 17 цивільних, серед них - неповнолітній, а також усі полонені", - йдеться у повідомленні.

Російському командиру повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами.