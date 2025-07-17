Масові розстріли на Київщині: командиру РФ оголосили підозру за вбивство 21 людини
Прокурори повідомили про підозру російському командиру, який причетний до масових розстрілів цивільних і військовополонених під час окупації Київської області у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, під час тимчасової окупації частини Київщини з кінця лютого до кінця березня 2022 року підозрюваний начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ перебував на позиціях між Березівкою та Бузовою в Бучанському районі.
Знаючи про воєнні злочини своїх підлеглих, він свідомо не вжив жодних заходів, щоб їх зупинити, і не повідомив про це компетентні органи.
"Унаслідок його дій підлеглими військовослужбовцями РФ було розстріляно 19 цивільних осіб та 4 українських військовополонених. Загинули 17 цивільних, серед них - неповнолітній, а також усі полонені", - йдеться у повідомленні.
Російському командиру повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами.
Нагадаємо, нещодавно двом офіцерам Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за жорстоке поводження з екіпажем українського судна "Сапфір" біля острова Зміїний.
Також прокуратура повідомила підозру російському солдату Сергію Тужилову. Окупанту загрожує довічне за ймовірний розстріл українського військовополоненого.
Раніше спецслужбам вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів.
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