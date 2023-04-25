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Масове поховання найманців "Вагнера" знайшли у Новосибірську. ЗМІ показали відео

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Росія, Вівторок 25 квітня 2023 11:06
Масове поховання найманців "Вагнера" знайшли у Новосибірську. ЗМІ показали відео Фото: масове поховання найманців "Вагнера" знайшли у російському Новосибірську (скрин з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Масове поховання із символікою ПВК "Вагнера" знайшли на цвинтарі в російському Новосибірську. Йдеться мінімум про 200 могил, частина з яких з'явилася наприкінці 2022 року та на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Tayga.info.

Відео десятків свіжих могил зроблено на Гусинобродському цвинтарі. Журналісти перевірили місцезнаходження та підтвердили справжність поховань.

"Один із кварталів цвинтаря відданий під могили з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті - в основному, кінець 2022 року та перші місяці 2023 року", - пише видання.

Як пише видання, на більшості з них встановлено вінки, з якими у російських ЗМІ асоціюють ПВК "Вагнера". На низці могил помічені лише вінки у в кольорах російського прапора.

За приблизними підрахунками, як уточнюють журналісти, може йтися про більш ніж 200 могил.

Раніше в Іркутській області РФ вдалося виявити два поховання вбитих в Україні окупантів. Йдеться про мобілізованих в армію Росії та найманців ПВК "Вагнера".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що із 50 тисяч найманців, яких засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назбирав по тюрмах РФ, на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина.

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Російська Федерація ПВК Вагнера
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