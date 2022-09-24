Масове поховання в Ізюмі: кількість загиблих знову збільшилася

За даними на суботу, 24 вересня, з місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих. Більшість з них - жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.
"У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї", - розповів він.
За словами Болвінова, серед загиблих:
"До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори", - додав він..
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, станом на 17 вересня в Ізюмі було ексгумовано 59 тіл, на яких виявили сліди насильницької смерті.
Пізніше стало відомо, що всього в Ізюмі було ексгумовано 146 тіл загиблих під час окупації міста.
На місці масового поховання за даними на вівторок, 20 вересня, в Ізюмі Харківської області знайшли вже 263 тіла, у тому числі тіла 2 дітей.
А буквально вчора ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.
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