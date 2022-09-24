Масове поховання в Ізюмі: кількість загиблих знову збільшилася

За даними на суботу, 24 вересня, з місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих. Більшість з них - жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори", - додав він..

"У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї", - розповів він.

Нагадаємо, станом на 17 вересня в Ізюмі було ексгумовано 59 тіл, на яких виявили сліди насильницької смерті.

Пізніше стало відомо, що всього в Ізюмі було ексгумовано 146 тіл загиблих під час окупації міста.

На місці масового поховання за даними на вівторок, 20 вересня, в Ізюмі Харківської області знайшли вже 263 тіла, у тому числі тіла 2 дітей.

А буквально вчора ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.

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