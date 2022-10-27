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Масове поховання в Харківській області: поліція розкрила подробиці злочинів росіян

Фото: масове поховання в Харківській області (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

В Борівському районі Харківської області було виявлено масове поховання. Правоохоронці почали документувати злочини росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Згідно з попередніми даними, в могилі поховані щонайменше 17 людей серед яких цивільні та військові ЗСУ. Три тіла були вилучені вже в перший день роботи.

"Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками", - пише пресслужба.

Як відзначають місцеві, в могилі поховані тіла військових ЗСУ, які під час відступу загинули в бою. Росіяни, зі свого боку, заборонили встановлювати хоч якісь позначки й лише на Великдень дозволили людям попрацювати на місці масового поховання. Останні ж знайшли три хрести та позначили периметр могили, а також прибрали бур'яни.

Усі вилучені тіла пізніше відправлять на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Фото: масове поховання в Харківській області (t.me/police_kh_region)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Харківській області ексгумували тіла трьох загиблих. Серед них була 10-річна дівчинка.

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