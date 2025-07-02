Масове отруєння у Вінницькій області: шаурма викликала спалах сальмонельозу

У Калинівці, що на Вінниччині, зафіксували спалах сальмонельозу після вживання шаурми. За оновленими даними, захворіли 29 людей, серед яких - діти.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ігоря Матковського під час брифінгу .

Відомо, що у більшості підтверджено наявність сальмонели, попередньо - через заражений майонез, що був складником страви.

"Станом на 10:00 2 липня зареєстровано 29 випадків. У більшості виявлено сальмонелу, ймовірно, серотипу ентерітідіс. Пацієнти перебувають у лікарні", - повідомив Матковський.

Заклад не допустив перевірку

Після виявлення отруєння роботу закладу тимчасово зупинили. Але, за словами заступника начальника обласної Держпродспоживслужби Андрія Салюка у коментарі "Суспільному", власники фастфуду не допустили інспекторів до перевірки. Через це склали протокол про адміністративне правопорушення, який передбачає штраф у розмірі 56 тисяч гривень.

"Було відмовлено у доступі до перевірки, складено акт і накладено штраф. З 1 липня роботу закладу призупинено", - зазначив Салюк.

Фахівці вже відібрали зразки продуктів, води та змиви з поверхонь. Дослідження тривають.

Що відомо про сальмонельоз

Сальмонельоз - це гостра кишкова інфекція, яка передається переважно через продукти тваринного походження (м’ясо, яйця, майонез), що не пройшли достатньої термічної обробки. Інфекцію можуть переносити і брудні руки чи кухонне обладнання.

"Не вживайте їжу, яка не була термічно оброблена. Обов’язково дезінфікуйте поверхні під час приготування", - наголосив Матковський.

Основні симптоми сальмонельозу:

раптове підвищення температури,

нудота та блювання,

біль у животі,

рідкі випорожнення,

загальна слабкість.

Слідство триває

Поліція розслідує обставини отруєння, встановлює відповідальних. За попередніми даними, усі потерпілі вживали їжу з одного фастфуду. Призначено санітарно-епідеміологічні й лабораторні експертизи.

Зазначимо, це не перший подібний випадок в Україні цього літа. У спекотний період медики радять бути особливо обережними з вуличною їжею через високий ризик кишкових інфекцій.