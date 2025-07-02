Масове отруєння у Вінницькій області: шаурма викликала спалах сальмонельозу
У Калинівці, що на Вінниччині, зафіксували спалах сальмонельозу після вживання шаурми. За оновленими даними, захворіли 29 людей, серед яких - діти.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ігоря Матковського під час брифінгу.
Відомо, що у більшості підтверджено наявність сальмонели, попередньо - через заражений майонез, що був складником страви.
"Станом на 10:00 2 липня зареєстровано 29 випадків. У більшості виявлено сальмонелу, ймовірно, серотипу ентерітідіс. Пацієнти перебувають у лікарні", - повідомив Матковський.
Заклад не допустив перевірку
Після виявлення отруєння роботу закладу тимчасово зупинили. Але, за словами заступника начальника обласної Держпродспоживслужби Андрія Салюка у коментарі "Суспільному", власники фастфуду не допустили інспекторів до перевірки. Через це склали протокол про адміністративне правопорушення, який передбачає штраф у розмірі 56 тисяч гривень.
"Було відмовлено у доступі до перевірки, складено акт і накладено штраф. З 1 липня роботу закладу призупинено", - зазначив Салюк.
Фахівці вже відібрали зразки продуктів, води та змиви з поверхонь. Дослідження тривають.
Що відомо про сальмонельоз
Сальмонельоз - це гостра кишкова інфекція, яка передається переважно через продукти тваринного походження (м’ясо, яйця, майонез), що не пройшли достатньої термічної обробки. Інфекцію можуть переносити і брудні руки чи кухонне обладнання.
"Не вживайте їжу, яка не була термічно оброблена. Обов’язково дезінфікуйте поверхні під час приготування", - наголосив Матковський.
Основні симптоми сальмонельозу:
- раптове підвищення температури,
- нудота та блювання,
- біль у животі,
- рідкі випорожнення,
- загальна слабкість.
Слідство триває
Поліція розслідує обставини отруєння, встановлює відповідальних. За попередніми даними, усі потерпілі вживали їжу з одного фастфуду. Призначено санітарно-епідеміологічні й лабораторні експертизи.
Зазначимо, це не перший подібний випадок в Україні цього літа. У спекотний період медики радять бути особливо обережними з вуличною їжею через високий ризик кишкових інфекцій.
Раніше РБК-Україна писало, що харчове отруєння можуть спричинити навіть популярні продукти, які ми їмо щодня. У матеріалі йдеться про симптоми отруєння, його небезпеку та перелік найбільш ризикованих продуктів - серед них сира або недоготована птиця, м'ясо, яйця, молочні продукти з непастеризованого молока, м'які сири, немиті овочі та фрукти, а також морепродукти.
Також ми розповідали про 30-річну британку, яка під час подорожі до В’єтнаму та Балі отруїлася вуличною їжею, що, ймовірно, стало тригером для розвитку невиліковного автоімунного захворювання - виразкового коліту. Після повернення додому її стан погіршився, і вона потрапила до лікарів.
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