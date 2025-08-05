Масове отруєння у таборі на Львівщині: госпіталізували вже понад 30 дітей

У дитячому таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району Львівської області, зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Станом на 5 серпня вже госпіталізовано 32 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Наразі спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з працівниками ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" проводять епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху.

"Станом на 05.08.2025 з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 32 особи", - йдеться в повідомленні.

Масове отруєння у таборі на Львівщині

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, правоохоронці отримали повідомлення від батьків про ймовірне масове отруєння дітей у таборі відпочинку у Стрийському районі Львівської області.

До лікарень було доставлено 24 неповнолітніх з різних регіонів України віком від 7 до 17 років.

Попередній діагноз усіх госпіталізованих - гостра кишкова інфекція. Наразі їхній стан оцінюється як середньої важкості.

У зв’язку з інцидентом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.