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Масове отруєння у таборі на Львівщині: госпіталізували вже понад 30 дітей

Львівська область , Вівторок 05 серпня 2025 19:21
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Масове отруєння у таборі на Львівщині: госпіталізували вже понад 30 дітей Фото: у таборі на Львівщині отруїлися понад 30 дітей (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

У дитячому таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району Львівської області, зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Станом на 5 серпня вже госпіталізовано 32 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 05.08.2025 з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 32 особи", - йдеться в повідомленні.

Наразі спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з працівниками ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" проводять епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції, причин та умов виникнення спалаху.

Епідрозслідування триває.

Масове отруєння у таборі на Львівщині

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, правоохоронці отримали повідомлення від батьків про ймовірне масове отруєння дітей у таборі відпочинку у Стрийському районі Львівської області.

До лікарень було доставлено 24 неповнолітніх з різних регіонів України віком від 7 до 17 років.

Попередній діагноз усіх госпіталізованих - гостра кишкова інфекція. Наразі їхній стан оцінюється як середньої важкості.

У зв’язку з інцидентом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

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Львівська область Держпродспоживслужба Детский лагерь Діти
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