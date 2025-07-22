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Масове отруєння в ресторані Кацуріна: фахівці виявили низку порушень

Фото: у ресторані Кацуріна виявили низку порушень (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

У львівському ресторані "Китайський привіт", де масово отруїлися відвідувачі, виявили низку порушень санітарних норм. Зокрема, у закладі неправильно зберігали продукти та кухонний інвентар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Як повідомляється, станом на 22 липня у Львові госпіталізовані 76 людей, які відвідували ресторан "Китайський привіт". У 25 пацієнтів та одного працівника ресторану діагностували сальмонельоз.

У ході епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства, зокрема:

  • порушення правил миття інвентарю: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;
  • неправильне зберігання кухонного інвентарю: відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;
  • порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні;
  • неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;
  • відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів - відповідні чек-листи та журнали не надані.

У ході перевірки виявлено, що лише 7 із 23 працівників ресторану мали медичні книжки. 16 працівників, які не надали документів, рекомендовано не допускати до роботи та направлено до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування.

Наразі продовжуються дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води. При вірусологічному досліджені проб води вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів не виявлено.

Також перевірено м’ясо птиці та яйця, які використовували в ресторані:

  • м’ясо курятини відповідає всім нормам безпечності, зокрема за рівнем радіації, мікробіологією та вмістом хімічних речовин;
  • яйця також безпечні та відповідають вимогам щодо якості та безпечності.

 

Масове отруєння в ресторані Кацуріна

Нагадаємо, 16 липня власник мережі ресторанів "Китайський привіт" Михайло Кацурін розповів, що він і його гості отруїлися в ресторані у Львові, який відкрився лише кілька днів тому.

Пізніше поліція почала розслідування масового отруєння. Було відомо про госпіталізацію десятків людей.

Раніше повідомлялося, що після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт" у 45 осіб виявили сальмонельоз. Вони всі їли один і той самий десерт.

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Львів