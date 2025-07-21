Масове отруєння в ресторані Кацуріна: у 45 осіб підтвердили сальмонельоз

У Львові після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт" у 45 осіб виявили сальмонельоз. Вони всі їли один і той самий десерт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталю Іванченко-Тімко у Facebook.
"На сальмонельоз у Львівській області захворіли 76 людей, з них 10 дітей. Усі хворі вживали сінгапурський чізкейк, до складу якого входять сирі яйця", - розповіла вона.
У 45 пацієнтів лабораторно виявлено сальмонелу ентерітідіс - збудник сальмонельозу. За словами чиновниці, усі хворі з позитивною динамікою одужують.
"Вживання страв, до складу яких входять сирі яйця, завжди підвищує ризик захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз", - попередила вона.
Сальмонельоз - це гостра кишкова інфекція, спричинена бактеріями роду Salmonella. Передається через заражені продукти, найчастіше - яйця, м'ясо, молоко і страви, приготовані з порушенням санітарних норм.
Симптоми включають високу температуру, діарею, блювоту і біль у животі. Інкубаційний період - від 6 до 72 годин. Найбільший ризик зараження - при вживанні сирої або погано термічно обробленої їжі.
Нагадаємо, 16 липня власник мережі ресторанів "Китайський привіт" Михайло Кацурін розповів, що він і його гості отруїлися в ресторані у Львові, який відкрився лише кілька днів тому.
Пізніше поліція почала розслідування масового отруєння. Було відомо про госпіталізацію десятків людей.
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