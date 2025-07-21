Масове отруєння в ресторані Кацуріна: у 45 осіб підтвердили сальмонельоз

У Львові після масового отруєння в ресторані "Китайський привіт" у 45 осіб виявили сальмонельоз. Вони всі їли один і той самий десерт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталю Іванченко-Тімко у Facebook .

"На сальмонельоз у Львівській області захворіли 76 людей, з них 10 дітей. Усі хворі вживали сінгапурський чізкейк, до складу якого входять сирі яйця", - розповіла вона.

У 45 пацієнтів лабораторно виявлено сальмонелу ентерітідіс - збудник сальмонельозу. За словами чиновниці, усі хворі з позитивною динамікою одужують.

"Вживання страв, до складу яких входять сирі яйця, завжди підвищує ризик захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз", - попередила вона.