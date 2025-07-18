Масове отруєння у Львові: вже 70 госпіталізованих після візиту в ресторан Кацуріна

У львівському ресторані зафіксували спалах сальмонельозу. Після вживання десерту до лікарень звернулися майже 70 людей, серед них - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Станом на ранок 18 липня до КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей.
За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що всі постраждалі 14-15 липня відвідували один із ресторанів китайської кухні в центрі Львова.
У хворих спостерігалися характерні симптоми:
У двох випадках лабораторно підтверджено наявність Salmonella enteritidis - одного з небезпечних збудників харчових токсикоінфекцій.
Фахівці Львівського районного відділу Центру оперативно провели епідеміологічне розслідування та опитали всіх госпіталізованих і заповнили анкети. Після чого встановили, які продукти споживали потерпілі.
На основі цих даних складено карту харчування й встановлено, що всі хворі 70 осіб споживали десерт "Сінгапурський чізкейк".
У рамках епідрозслідування також відібрано:
Наразі джерело інфекції та фактори передачі встановлюються. Триває комплексна робота з локалізації та недопущення поширення захворюваності.
Обирайте лише перевірені заклади громадського харчування, а також звертайте увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.
Уникайте вживання продуктів, які мають сумнівний запах, смак або зберігалися за неналежної температури.
Завжди мийте руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.
Нагадаємо, що 16 липня ресторатор Міша Кацурін, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, повідомив, що отруївся у власному ресторані "Китайський привіт" у Львові.
Його стан був настільки важкий, що він вирішив лягти в лікарню.
Цікаво, що сам ресторан відкрився лише кілька днів тому.
За його словами, причиною отруєння стали десерти з яєчним кремом, які подавали 14-15 липня. Ресторан тимчасово закрили та викликали санітарну службу для перевірки персоналу, поверхонь та продуктів.
Кацурін запевнив, що заклад готовий пройти всі перевірки, а також компенсувати витрати на лікування постраждалим.
Тим часом львівська поліція розпочала розслідування обставин масового отруєння людей в ресторані.
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