Масове отруєння у Львові: вже 70 госпіталізованих після візиту в ресторан Кацуріна

Станом на ранок 18 липня до КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей.

Що передувало

За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що всі постраждалі 14-15 липня відвідували один із ресторанів китайської кухні в центрі Львова.

У хворих спостерігалися характерні симптоми:

підвищення температури (до 39–40°C),

нудота, блювання,

діарея,

біль у животі та загальна слабкість.

У двох випадках лабораторно підтверджено наявність Salmonella enteritidis - одного з небезпечних збудників харчових токсикоінфекцій.

Фахівці Львівського районного відділу Центру оперативно провели епідеміологічне розслідування та опитали всіх госпіталізованих і заповнили анкети. Після чого встановили, які продукти споживали потерпілі.

На основі цих даних складено карту харчування й встановлено, що всі хворі 70 осіб споживали десерт "Сінгапурський чізкейк".

У рамках епідрозслідування також відібрано:

16 зразків харчових продуктів;

30 змивів із поверхонь у ресторані;

2 проби питної води для мікробіологічного аналізу;

1 пробу води для вірусологічного дослідження;

обстежено персонал закладу.

Наразі джерело інфекції та фактори передачі встановлюються. Триває комплексна робота з локалізації та недопущення поширення захворюваності.

Рекомендації для українців

Обирайте лише перевірені заклади громадського харчування, а також звертайте увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.

Уникайте вживання продуктів, які мають сумнівний запах, смак або зберігалися за неналежної температури.

Завжди мийте руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.