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Масове отруєння у Львові: вже 70 госпіталізованих після візиту в ресторан Кацуріна

Фото: вже 70 людей госпіталізовано після візиту в ресторан Кацуріна (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У львівському ресторані зафіксували спалах сальмонельозу. Після вживання десерту до лікарень звернулися майже 70 людей, серед них - діти.

Станом на ранок 18 липня до КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей.

Що передувало

За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що всі постраждалі 14-15 липня відвідували один із ресторанів китайської кухні в центрі Львова.

У хворих спостерігалися характерні симптоми:

  • підвищення температури (до 39–40°C),
  • нудота, блювання,
  • діарея,
  • біль у животі та загальна слабкість.

У двох випадках лабораторно підтверджено наявність Salmonella enteritidis - одного з небезпечних збудників харчових токсикоінфекцій.

Фахівці Львівського районного відділу Центру оперативно провели епідеміологічне розслідування та опитали всіх госпіталізованих і заповнили анкети. Після чого встановили, які продукти споживали потерпілі.

На основі цих даних складено карту харчування й встановлено, що всі хворі 70 осіб споживали десерт "Сінгапурський чізкейк".

У рамках епідрозслідування також відібрано:

  • 16 зразків харчових продуктів;
  • 30 змивів із поверхонь у ресторані;
  • 2 проби питної води для мікробіологічного аналізу;
  • 1 пробу води для вірусологічного дослідження;
  • обстежено персонал закладу.

 Наразі джерело інфекції та фактори передачі встановлюються. Триває комплексна робота з локалізації та недопущення поширення захворюваності.

Рекомендації для українців

Обирайте лише перевірені заклади громадського харчування, а також звертайте увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.

Уникайте вживання продуктів, які мають сумнівний запах, смак або зберігалися за неналежної температури.

Завжди мийте руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.

Що відомо

Нагадаємо, що 16 липня ресторатор Міша Кацурін, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, повідомив, що отруївся у власному ресторані "Китайський привіт" у Львові.

Його стан був настільки важкий, що він вирішив лягти в лікарню.

Цікаво, що сам ресторан відкрився лише кілька днів тому.

За його словами, причиною отруєння стали десерти з яєчним кремом, які подавали 14-15 липня. Ресторан тимчасово закрили та викликали санітарну службу для перевірки персоналу, поверхонь та продуктів.

Кацурін запевнив, що заклад готовий пройти всі перевірки, а також компенсувати витрати на лікування постраждалим.

Тим часом львівська поліція розпочала розслідування обставин масового отруєння людей в ресторані.

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