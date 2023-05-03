Масовані обстріли Херсона: росіяни сьогодні вбили 12 мешканців, багато поранених

Внаслідок російських обстрілів Херсона сьогодні, 3 травня, загинули 12 мирних жителів. Ще понад 20 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook .

Правоохоронці нагадали, що сьогодні вранці окупанти почали масово обстрілювати Херсон та область.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 осіб. Близько 22 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні ОГП.

При цьому вдень між селами Степанівка та Музиківка під обстріл РФ потрапила бригада енергетиків. Від отриманих травм троє людей загинули.