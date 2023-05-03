Масовані обстріли Херсона: росіяни сьогодні вбили 12 мешканців, багато поранених
Внаслідок російських обстрілів Херсона сьогодні, 3 травня, загинули 12 мирних жителів. Ще понад 20 - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що сьогодні вранці окупанти почали масово обстрілювати Херсон та область.
Фото: наслідки обстрілу Херсона (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 осіб. Близько 22 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні ОГП.
При цьому вдень між селами Степанівка та Музиківка під обстріл РФ потрапила бригада енергетиків. Від отриманих травм троє людей загинули.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час ворожих обстрілів Херсона росіяни потрапили до громадянської інфраструктури. Внаслідок чого поранена дитина, її госпіталізували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.