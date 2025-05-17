Масована атака дронів на Одещину 16 травня: у лікарні померла одна з постраждалих

Інші обстріли України

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили дроном по автобусу поблизу Білопілля Сумської області. Очільник Білопільської громади зазначив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля.

Пізніше стало відомо, що Росія за ніч 17 травня випустила по Україні 62 дрони з чотирьох напрямків.

Як повідомили Повітряні сили, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

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