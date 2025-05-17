Масована атака дронів на Одещину 16 травня: у лікарні померла одна з постраждалих

Російська армія 16 травня завдала масованого дронового удару по Одеській області. Сьогодні стало відомо про смерть однієї з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Тоді повідомлялось, що під час обстрілу постраждали три людини. Один чоловік після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка перебувала у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, російські окупанти дронами атакували Одеську область в ніч на 16 травня. Внаслідок атаки було зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з трьома автомобілями.

"На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили дроном по автобусу поблизу Білопілля Сумської області. Очільник Білопільської громади зазначив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля.

Пізніше стало відомо, що Росія за ніч 17 травня випустила по Україні 62 дрони з чотирьох напрямків.

Як повідомили Повітряні сили, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

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