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Масована атака дронів на Одещину 16 травня: у лікарні померла одна з постраждалих

Субота 17 травня 2025 14:28
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Масована атака дронів на Одещину 16 травня: у лікарні померла одна з постраждалих Ілюстративне фото: у лікарні померла постраждала під час обстрілу Одещинни 15 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія 16 травня завдала масованого дронового удару по Одеській області. Сьогодні стало відомо про смерть однієї з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.

Дронова атака 16 травня

Нагадаємо, російські окупанти дронами атакували Одеську область в ніч на 16 травня. Внаслідок атаки було зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з трьома автомобілями.

Тоді повідомлялось, що під час обстрілу постраждали три людини. Один чоловік після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка перебувала у вкрай тяжкому стані.

Інші обстріли України

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили дроном по автобусу поблизу Білопілля Сумської області. Очільник Білопільської громади зазначив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля.

Пізніше стало відомо, що Росія за ніч 17 травня випустила по Україні 62 дрони з чотирьох напрямків.

Як повідомили Повітряні сили, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

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