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Масова сутичка на 42 хвилини штрафу, "юкі" нокаутував зірку "Бостона": бійки вечора НХЛ

Санрайз, Четвер 09 травня 2024 13:55
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Масова сутичка на 42 хвилини штрафу, "юкі" нокаутував зірку "Бостона": бійки вечора НХЛ Фото: Хокейне свавілля в Санрайзі (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Другий матч серії плей-офф Національної хокейної ліги між "Флоридою Пантерз" і "Бостон Брюїнз" подарував не тільки сім закинутих шайб, а й видовищні протистояння забіяк обох команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Пристрасті запалали в середині третього періоду, коли "Пантерз" вже громили "Брюїнз" (5:1). Спусковим гачком до штовханини за воротами "Флориди" стала спроба атакувати воротаря господарів Бобровского. Особливо відзначилися низка хокеїстів.

Зокрема, центрфорвард "Бостона" Трент Фредерік обмінявся ударами з колегою за амплуа господарів Еету Луостаріненом. Фін навіть упав на лід, але піднявся заради продовження бійки. Натомість оборонець "Пантерз" Дмітрій Куліков бійцівським прийомом відправив додолу форварда "Брюїнз" Джастіна Бразо. Ця четвірка отримала по 10 хвилин штрафу, а оборонець "Флориди" Олівер Екман-Ларссон – дві.

У шарпанині не взяв участь знаний хуліган господарів Меттью Ткачук. "Юкі" так засмутився, що невдовзі домовився про "спаринг" із бомбардиром "Бостона" Давідом Пастрняком. Чех навіть спитав дозволу побитися в менеджера команди.

Сутичка була недовгою. Американець канадсько-українського походження ухилився від випаду Пастрняка та кількома точними ударами відправив того на лід. Сам навалився згори та спробував "прописати" ще. Після втручання рефері чеський нападник спробував реваншуватися. Якраз для штрафу 10+5 для обох.

До слова, напередодні "Рейнджерс" удома переграли "Кароліну" та подвоїли перевагу в серії.

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