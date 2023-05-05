Масова стрілянина в Сербії: є загиблі та поранені

Поліція Сербії розшукує людей, які причетні до стрілянини, внаслідок якої загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В результаті стрілянини в місті Младеновац, що за 42 км на південь від столиці Сербії Белграда, загинули 8 людей, щонайменше 10 - були поранені.

Сербська поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який стріляв у людей з автомата.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.