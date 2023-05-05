UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Масова стрілянина в Сербії: є загиблі та поранені

Фото: масова стрілянина в Сербії, загинули люди (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліція Сербії розшукує людей, які причетні до стрілянини, внаслідок якої загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті стрілянини в місті Младеновац, що за 42 км на південь від столиці Сербії Белграда, загинули 8 людей, щонайменше 10 - були поранені.

Сербська поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який стріляв у людей з автомата.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.

Нагадаємо, 3 травня, у столиці Сербії семикласник влаштував стрілянину в школі, загинуло 9 людей.

Раніше ми писали, у місті Джаспер, штат Техас, США, дев'ять підлітків отримали поранення на вечірці після випускного балу через стрілянину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияСербия