Масова бійка у Вінниці: порушникам загрожує до 7 років тюрми

Повідомляється, що близько 23:00 14 листопада до поліції надійшло повідомлення від адміністрації закладу про бійку в готельно–розважальному комплексі Вінниці.

Поліція встановила, що між двома компаніями чоловіків, що перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт, який потім переріс у масову бійку. Зловмисники також застосували газ дратівливої дії та розпилили вогнегасник.

Поліцейські затримали шістьох чоловіків, віком від 26 до 38 років, жителів Могилів–Подільського та Вінниці, причетних до вчинення злочину.

У медичному закладі у зловмисників відібрали зразки крові для визначення ступеня алкогольного сп’яніння.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.