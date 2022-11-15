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Масова бійка у Вінниці: порушникам загрожує до 7 років тюрми

Фото: у Вінниці трапилася масова бійка (vn.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Вінниці шість п'яних чоловіків вчинили масову бійку у комплексі відпочинку. Поліція затримала порушників та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Повідомляється, що близько 23:00 14 листопада до поліції надійшло повідомлення від адміністрації закладу про бійку в готельно–розважальному комплексі Вінниці.

Поліція встановила, що між двома компаніями чоловіків, що перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт, який потім переріс у масову бійку. Зловмисники також застосували газ дратівливої дії та розпилили вогнегасник.

Поліцейські затримали шістьох чоловіків, віком від 26 до 38 років, жителів Могилів–Подільського та Вінниці, причетних до вчинення злочину.

У медичному закладі у зловмисників відібрали зразки крові для визначення ступеня алкогольного сп’яніння.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше двоє чоловіків влаштували бійку з військовими тероборони на блокпосту у Вінницькій області.

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