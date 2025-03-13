Масова бійка, вибиті зуби та госпіталізація гравця: вогняний матч з хокейного чемпіонату України (відео)

Третій матч серії 1/2 фіналу плей-оф чемпіонату України з хокею між "Кременчуком" та столичним "Соколом" вийшов унікальним та бойовим у всіх відношеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport ua .

Поєдинок на арені "Айсберг" у Кременчуці вийшов не лише результативним і напруженим, а й рекордно тривалим.

Гра стартувала ще в середу, 12 березня о 18:00, але була перервана в третьому періоді через повітряну тривогу за рахунку 4:1 на користь "Кременчука". Заключний відрізок команди догравали вже у четвер, 13 березня. В ньому "Сокіл" досить швидко відіграв дві шайби, але розвинути успіх не зумів і пропустив у порожні ворота. Підсумковий результат поєдинку – 5:3 на користь господарів.

А вже після фінальної сирени на майданчику спалахнула масова бійка. Конфлікт між гравцями, зокрема між воротарем "Кременчука" Едуардом Захарченком та нападником "Сокола" Вадимом Мазуром, які вже мали напружені стосунки в минулому, переріс у сутичку.

У підсумку арбітри покарали чотирьох хокеїстів (Захарченка, Мироненка – від "Кременчука" та Мазура, Разумова – від "Сокола") великими штрафами та автоматичними дисциплінарними вилученнями – по 5+20 хвилин кожному. Захисник "Сокола" Микита Полоницький також отримав 20 (10+10) хвилин штрафу за неспортивну поведінку під час післяматчевої штовханини. Загалом судді виписали гравцям обох команд рекордні 132 хвилини штрафного часу.

Матч видався травматичним і для нападника "Сокола" Дениса Бородая – у третьому періоді після кидка суперника шайба влучила йому в зуби. Закривавлений хокеїст залишив лід, а згодом був госпіталізований.

Після трьох матчів "Кременчук" упевнено лідирує в серії – 3:0. Четверта гра між командами відбудеться 14 березня. Серія триває до чотирьох перемог однієї з команд. Тож колектив з Полтавської області перебуває за крок до виходу в фінальну серію.