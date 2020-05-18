Маски и регулярная дезинфекция: Минздрав подготовил рекомендации по транспорту

На период карантина будет запрещена перевозка стоячих пассажиров
В рамках ослабления карантина в Украине Министерство здравоохранения подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. Проект рекомендаций вынесен на общественное обсуждение.
Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Виктора Ляшко.
В частности, представленный проект рекомендаций касается II и III этапов выхода из карантина. Таким образом, Минздрав предлагает запускать городской, пригородный и междугородний транспорт с учетом этих рекомендаций:
Фото: рекомендации Минздрава
Кроме того, помещения автостанции должны дезинфицироваться не реже одного раза в 5 часов, а также перед его открытием и после закрытия. Людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, необходимо временно отстранить от работы.
При этом работники автостанции обязаны регулярно мыть руки, воздерживаться от контакта с лицами с признаками ОРВИ.
Напомним, сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация в восьми регионах не позволяет запустить транспорт. Он также объяснил, что в этих областях на сегодня делается слишком мало тестов на коронавирус.
"Проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели", - отметил он.
Отметим, большинство регионов готовятся запустить общественный транспорт с 22 мая - со второго этапа ослабления карантина.
Автор: Иван Петров