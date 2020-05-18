Маски и регулярная дезинфекция: Минздрав подготовил рекомендации по транспорту

В рамках ослабления карантина в Украине Министерство здравоохранения подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. Проект рекомендаций вынесен на общественное обсуждение.

Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Виктора Ляшко.

В частности, представленный проект рекомендаций касается II и III этапов выхода из карантина. Таким образом, Минздрав предлагает запускать городской, пригородный и междугородний транспорт с учетом этих рекомендаций:

мерять температуру все работникам перед сменой;

защитные маски у водителей, кондукторов и других членов экипажа, а также обязательное их наличие у пассажиров;

перевозка пассажиров согласно количеству сидячих мест;

перевозка в регион, где не ослабляли карантин, - в количестве не более 50% от количества сидячих мест;

наличие информации о профилактике COVID-19 в салоне;

ежедневная дезинфекция транспорта и антисептики на входе (по возможности);

антисептики на входе в помещение автостанций;

пребывание в помещении автостанции, исходя из одного человека в защитной маске на 10 квадратных метров;

защитные экраны на кассах и дистанция не менее 1,5 метра в очередях;

запрещается работа залов ожидания.

Фото: рекомендации Минздрава

Кроме того, помещения автостанции должны дезинфицироваться не реже одного раза в 5 часов, а также перед его открытием и после закрытия. Людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, необходимо временно отстранить от работы.

При этом работники автостанции обязаны регулярно мыть руки, воздерживаться от контакта с лицами с признаками ОРВИ.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация в восьми регионах не позволяет запустить транспорт. Он также объяснил, что в этих областях на сегодня делается слишком мало тестов на коронавирус.

"Проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели", - отметил он.

Отметим, большинство регионов готовятся запустить общественный транспорт с 22 мая - со второго этапа ослабления карантина.