Маски останутся. Польша отменяет большинство COVID-ограничений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время брифинга .

По словам главы правительства, большинство заведений могут вернуться к оффлайн-режиму. Но при этом остается обязательным ношение маски, социальная дистанция и вакцинация. Также в Польше сохранят изоляцию и карантин для приезжих, но их срок будет сокращен.

"Маски по-прежнему нужно носить в общественных местах. Офисы возвращаются к нормальному функционированию", - заявил Моравецкий.

Новые эпидемические правила начнут действовать в Польше с 1 марта.

"К сожалению, глава пандемии еще не закрыта, это надо сказать однозначно. Но мы видим, что сегодня смертность и госпитализации, вызванные вариантом "Омикрон", намного ниже, чем предупреждения, к которым мы прислушивались и которым следовали", - добавил премьер.