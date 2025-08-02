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Маска Кардаш'ян для "підтяжки" обличчя - небезпечна: пластичний хірург назвав усі ризики

Субота 02 серпня 2025 16:54
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Маска Кардаш'ян для "підтяжки" обличчя - небезпечна: пластичний хірург назвав усі ризики Кім Кардаш'ян представила нову маску (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Сандул, Поліна Іваненко
Експерт: Дмитро Слоссер

Днями Кім Кардаш'ян представила новий продукт свого бренду SKIMS - маску, що нібито допоможе підтягнути обличчя, яку вже висміяв Ентоні Гопкінс. Аналогів такої пов'язки безліч, але не всі знають, що вона небезпечна.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна пояснив, чому ці маски не приносять користі.

В чому небезпека популярної маски від Кардаш'ян

"Загалом вона застосовується під час післяопераційного періоду: якщо була виконана ліпосакція обличчя або підтяжка обличчя та шиї. Але насправді в ній як такої потреби немає. Я на своїй практиці повністю відійшов від використання таких масок. Можна обійтися без них", - розповів хірург.

"Стосовно маски. Уявіть, її можна порівняти з утягуючою білизною, яку носять жінки - допоки вони в ній, вона працює, а без неї все стає на свої місця. Треба тренувати мʼязи як тіла, так і обличчя чи шиї, це краще ніж маска", - додав він.

За словами Слоссера, небезпека від маски може бути в тому, що людина звикає. Їй здається, що це комфортно, а насправді мʼязи перестають працювати так, як потрібно, страждає мікроциркуляція.

"Я не перевіряв, скільки коштує така маска у Кім, але в Україні вона має назву "маска після підтяжки обличчя" і коштує близько 2 тисяч гривень. Тому це здебільшого маркетинговий хід і кожен самостійно обирає, носити це чи ні", - зазначив експерт.

"Якщо серйозно, серед безпечних способів підтяжки обличчя є підтяжка вихідного дня чи інші операції. Якщо ж говорити про такі процедури, що не вимагають хірургічного втручання, то може бути дуже багато косметологічних маніпуляцій. Річ у тому, що такі процедури дають мінімальний ефект при мінімальних вікових змінах", - пояснив хірург.

"Звичайно, можна пити колаген, прикладати лід і робити багато чого ще. Однак, хоч якийсь ефект можна відчути до 30 років, а пізніше всі ці способи стають недієві. Важливо сказати, що підтяжка обличчя - це боротьба з гравітацією, і з такими темпами можна і флай-йогою займатись і висіти догори ногами. Можливо, це допоможе спровокувати зміни в зворотному порядку", - жартома додав він.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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