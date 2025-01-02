Маск заявив, що вибух Cybertruck біля готелю Trump Las Vegas може бути терактом

За словами Маска, вибух Cybertuck, ймовірно, був актом терору. Ба більше, подія може бути пов'язана з інцидентом у Новому Орлеані, де автомобіль в'їхав у натовп людей, коли вони святкували Новий рік. Унаслідок цієї події загинуло щонайменше 15 осіб.

На зв'язок подій вказує оренда транспортних засобів. Річ у тім, що обидва автомобілі були орендовані у Turo. Turo у свою чергу - це майданчик для спільного користування автомобілями, який дозволяє власникам авто здавати свої машини в оренду. Тож Маск у своїй соцмережі Х написав наступне.

"Схоже, це був акт тероризму. І цей Cybertuck, і бомба-самогубець F-150 (пікап - ред.) у Новому Орлеані були орендовані у Turo. Можливо, вони якось пов'язані", - йдеться в повідомленні.