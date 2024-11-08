Маск назвав Шольца дурнем. В уряді Німеччини відреагували
Мільярдер Ілон Маск назвав німецького канцлера Олафа Шольца дурнем. Це викликало реакцію в уряді Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Що сказав Маск
Ілон Маск у своїй соцмережі X (Twitter) прокоментував розпад "світлофорної" коаліції (складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "зелених").
"Олаф - дурень", - написав мільярдер.
Реакція німецького уряду
На таку заяву відреагувала заступник прес-секретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн.
"На X є свобода для дурнів", - наголосила вона.
Хоффманн також виправдала те, що уряд все ще має акаунт на X. За її словами, соціальні мережі є важливим засобом роз'яснення та поширення інформації про свою роботу для федерального уряду.
Варто зауважити, що коли Маск став власником X, до соцмережі фактично повернулися одіозні політики та діячі, які відомі своїми радикальними позиціями та заявами, оскільки мільярдер вирішив їх розблокувати.
Розпад коаліції у Німеччині
Нагадаємо, раніше в Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником Вільної демократичної партії (СвДП).
Після Лінднера було звільнено всіх міністрів з СвДП. Учора 8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр віддав їм посвідчення про звільнення.
Більш детально про розпад коаліції - у матеріалі РБК-Україна.
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