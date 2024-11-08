Маск назвав Шольца дурнем. В уряді Німеччини відреагували

Мільярдер Ілон Маск назвав німецького канцлера Олафа Шольца дурнем. Це викликало реакцію в уряді Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Що сказав Маск Ілон Маск у своїй соцмережі X (Twitter) прокоментував розпад "світлофорної" коаліції (складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "зелених"). "Олаф - дурень", - написав мільярдер. Реакція німецького уряду На таку заяву відреагувала заступник прес-секретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн. "На X є свобода для дурнів", - наголосила вона. Хоффманн також виправдала те, що уряд все ще має акаунт на X. За її словами, соціальні мережі є важливим засобом роз'яснення та поширення інформації про свою роботу для федерального уряду. Варто зауважити, що коли Маск став власником X, до соцмережі фактично повернулися одіозні політики та діячі, які відомі своїми радикальними позиціями та заявами, оскільки мільярдер вирішив їх розблокувати.