Маск натякнув на шокуючу правду про Трампа у справі мільярдера-педофіла Епштейна

У своїй останній публікації Маск заявив, що президент Трамп "є у файлах Епштейна", і саме це нібито "справжня причина", чому їх не оприлюднили.

"Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, DJT!", - написав Маск.

Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джеффрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей, зокрема Білла Клінтона та Дональда Трампа, почалася у 2005 році.

Саме тоді батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що той здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.

Його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.

Тоді під час розслідування поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення. Однак в результаті таємної угоди зі слідством, Епштейн отримав лише півтора року в'язниці.

Варто додати, що ще у 2019 році Джеффрі Епштейн покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена.

Трамп фігурує у справі

Раніше цього року у США за рішенням суду було навіть опубліковано частину документів з іменами осіб, які фігурують у справі за звинуваченням Епштайна.

Зокрема за даними CNN, документи містять свідчення Йоганни Сьоберг, яка працювала в Епштайна масажисткою. Він примушував її до еротичного масажу.

Вона згадала, що в той час, коли вона була з Епштайном на одному з його літаків він запропонував їм зв’язатися з Дональдом Трампом.

“Джеффрі сказав: “Чудово, ми зателефонуємо Трампу і підемо до - я не пам’ятаю назви казино, але - ми підемо до казино”, - розповідала Сьоберг.

Проте пізніше Сьоберг у своїх показаннях сказала, що ніколи не робила Трампу масаж, а у документах, які були оприлюднені, Трамп взагалі не звинувачується в правопорушеннях, пов'язаних з Епштейном.