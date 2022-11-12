Машину розірвало на дві частини. На блокпосту у Харкові сталася серйозна ДТП

У Харкові ввечері 11 листопада біля Меморіалу Слави сталася ДТП за участю кількох автомобілів. Один із них від удару розірвало на дві частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали чотири особи. Вони госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щона трасі Одеса-Варна пасажирський автобус перекинувся у кювет. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.

Також 2 листопада у Черкасах сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.