Машина "скорой" въехала в микроавтобус: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

Это произошло в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района.

Спасатели получили сообщение о ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper и маршрутного междугороднего микроавтобуса Volkswagen LT-35.

Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр". От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

У всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, девушка 2000 года рождения от госпитализации отказалась.