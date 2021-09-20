Машина кота Леопольда: найден уникальный самодельный спорткар на агрегатах "Запорожца" и ВАЗ-2108

На одной из свалок Санкт-Петербурга (РФ) блогеры нашли необычный самодельный автомобиль. При взгляде на этот миниатюрный двухместный спорткар в глаза бросается разительное сходство с машиной кота Леопольда из известного мультсериала времен СССР.

По документам владельцем машины указан некто Крылов Вячеслав Сергеевич. Он же является и создателем авто - на это указывает аббревиатура KVS на задней панели кузова.

Самодельный спортивный автомобиль KVS в том виде, как он был найден на свалке (Фото: YouTube/скриншот)

Однако сходство с машиной из мультфильма - далеко не самое интересное в этом авто. Спорткар построен в 1988 году, а его дизайн вполне отвечает веяниям того времени: плоские панели кузова, клиновидный профиль, убирающиеся фары. Интересно, что на самом деле фары неподвижны - опускаются и поднимаются специальные секции кузова.

Спорткар KVS создан на агрегатах "Запорожца" модели ЗАЗ-968М - от него использованы лонжероны, передняя и задняя подвески, а также тормоза. Компоновка также с задним расположением двигателя. А вот кузов полностью оригинальный, как собственно, и дизайн.

Также машина имеет съемную стеклянную панель крыши, тем самым превращаясь в таргу, а в салоне присутствуют авиационные тумблеры и приборы от советских военных самолетов. Похоже, создатель автомобиля имел отношение к авиации либо просто был неравнодушен к этой теме.

Так автомобиль выглядел вскоре после постройки

Поначалу на машине и двигатель стоял от "Запорожца" - 40-сильный агрегат воздушного охлаждения. Позже изобретатель установил более мощный мотор от ВАЗ-21081 - карбюраторную 1,1-литровую "четверку", которая в оригинале развивала 54 л.с.

Но и этого создателю авто показалось мало - он приладил перед карбюратором электрический вентилятор для создания избыточного давления воздуха. В итоге получился эдакий прообраз современного электрического наддува. Насколько в результате увеличилась отдача мотора, неизвестно.

Машина простояла на свалке без движения около 15 лет, поэтому пришлось постараться, чтобы ее завести. А вот прокатиться не удалось - сцепление и коробка передач не работают.

В дальнейшем блогеры, нашедшие автомобиль, намерены его отремонтировать, а после передать одному из местных музеев или выставить на продажу.