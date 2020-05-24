MARUV полностью обнажила грудь: у фанатов отняло дар речи

Певица MARUV похвасталась точеной фигурой перед фанатами
Украинская топ-исполнительница MARUV опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram провокационное фото. На снимке девушка изображена практически голой. Поклонники амбивалентно отреагировали на столь откровенную фотографию артистки.
В своем профиле в Instagram певица MARUV решила обратить внимание на скорый выход своей новой песни и клипа откровенным снимком. На фотографии MARUV полностью обнажила грудь, оставшись только в нижней части нижнего белья.
"Боди-Арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах интернета", - подписала фотографию артистка.
В сети новая фотография Анны Корсун (настоящее имя певицы) вызвала настоящий ажиотаж.
Напомним, что ранее дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости. Певица все чаще публикует пикантные фото со своих фотосетов, чем вызывает взрывную волну бурных обсуждений. Из игривой розоволосой Барби она легко перевоплощается в эффектную искусную соблазнительницу в чулках и рюшах.
Также мы писали, что MARUV застряла в России из-за карантина и эмоционально раскритиковала украинское консульство, которое якобы нарочно не оказало ей необходимую помощь для возвращения домой.
Автор: Мария Бойко