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MARUV полностью обнажила грудь: у фанатов отняло дар речи

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Певица MARUV похвасталась точеной фигурой перед фанатами

Украинская топ-исполнительница MARUV опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram провокационное фото. На снимке девушка изображена практически голой. Поклонники амбивалентно отреагировали на столь откровенную фотографию артистки.

В своем профиле в Instagram певица MARUV решила обратить внимание на скорый выход своей новой песни и клипа откровенным снимком. На фотографии MARUV полностью обнажила грудь, оставшись только в нижней части нижнего белья.

"Боди-Арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах интернета", - подписала фотографию артистка.

В сети новая фотография Анны Корсун (настоящее имя певицы) вызвала настоящий ажиотаж.

  • Вау!
  • Ого...
  • Magic.
  • Красота та какая. Поскорее бы уже, жду новый трек.
  • Просто шик.
  • Хороша... нет слов.
  • Аня красотка, ей определенно идет черный цвет волос.
  • Просто суперсекси.
  • Очень красивая, как всегда.

Напомним, что ранее дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости. Певица все чаще публикует пикантные фото со своих фотосетов, чем вызывает взрывную волну бурных обсуждений. Из игривой розоволосой Барби она легко перевоплощается в эффектную искусную соблазнительницу в чулках и рюшах.

Также мы писали, что MARUV застряла в России из-за карантина и эмоционально раскритиковала украинское консульство, которое якобы нарочно не оказало ей необходимую помощь для возвращения домой.

Автор: Мария Бойко

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