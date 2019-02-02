"Мартовские" выходные: синоптик призвал украинцев быть осторожнее

Из-за интенсивного таяния снега ситуация на дорогах и тротуарах может быть опасной

В Украине на выходных, 2 и 3 февраля, сохранится теплая "мартовская" погода, температура воздуха в большинстве областей в течение дня составит +1... +6 градусов. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook со ссылкой на кота Апельмона.

Жителей южных регионов в субботу и воскресенье ожидает +6... +9 градусов, а на крайнем юге местами столбики термометров поднимутся до +12 градусов в дневное время, и даже ночью температура воздуха будет в пределах -2... +3 градуса.

Свежее воздух будет на северо-востоке, ночью местами -2 -6 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптик отметила, что вследствие высокой температуры воздуха будет происходить интенсивное таяние снега и льда, увеличится количество луж, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах может быть опасной.

Диденко предупредила украинцев о сосульках, которые могут нанести вред.

На выходных ожидается небольшой дождь, туман, местами с мокрым снегом. Туманы будут ухудшать видимость до 300-500 метров.

Фото: Погода в Украине (РБК-Украина)

В Киеве 2 и 3 февраля будет сыро и тепло. В ночные часы ожидается около 0 градусов, днем ​​потеплеет до +1... +3 градусов.

Диденко добавила, что ближайшее похолодание ожидается ориентировочно 7-8 февраля.

Как сообщалось ранее, недавно народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз о том, что февраль в Украине будет морозным - холодов стоит ждать, в частности, в середине месяца.

Напомним, ранее народный синоптик дал подробный прогноз на весну 2019 года.

Также мы писали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.