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Марш на Крым перенесли из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 09:56
Марш на Крым перенесли из-за коронавируса
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

В Меджлисе решили соблюдать карантинные ограничения

Из-за распространения коронавируса был перенесен марш на Крым на более позднее время с учетом эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Как сообщается, проведение мероприятия "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" планировался на 3 мая, но организаторы решили перенести эту дату на неопределенный срок в связи с соблюдением карантинных ограничений.

Как отметил Чубаров, сейчас штаб акции продолжает свою работу по подготовке в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.

Напомним, участники марша на Крым планировали 3 мая 2020 года пересечь административную границу с полуостровом. Тогда в офисе Меджлиса состоялось совещание штаба по организации подготовки и проведения международной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Также ранее сообщалось, что Меджлис планирует мирное шествие на Крымский полуостров. Чубаров подчеркивал, что акция будет проведена в виде шествия с материковой части Украины на полуостров. Он считает, что марш на Крым вернет Российскую Федерацию в правовые рамки для выполнения международных решений в отношении украинского полуострова.

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