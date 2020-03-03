В Марокко зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Марокко объявило о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мorocco World News.

Вирус в страну привез марокканец, постоянно проживающий в Италии.

Сейчас он находится в больнице в Касабланке, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья пациента не рассматривают как "тревожное".

Деталей Минздрав Марокко не предоставил.

Напомним, 2 марта еще 8 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.

Также РБК-Украина сообщало, что в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - на материковом Китае.