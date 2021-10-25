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Марокко планирует ввести COVID-паспорт

Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Марокко выступило с инициативой введения паспорта вакцинации. В стране стремительно растет количество случаев заражения коронавирусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в четверг правительство уже ввело пропуски для допуска к правительственным зданиям, спортивным залам, заведениям питания и общественному транспорту.

По словам главы Минздрава Халеда Айти Талеба, принятие пропуска было направлено на то, чтобы мотивировать невакцинированных людей - как можно скорее прививаться. Он добавил, что количество людей, которые получили препарат после введения пропуска - увеличилось более чем на 400%.

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МароккоКоронавирусВакцинация