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В Марокко произошло масштабное ДТП: 1 погибший, 37 пострадавших

Автор: Анна Полисученко

В Марокко произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погиб один человек, пострадали - 37.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MWN.

В ДТП в северной части Марокко около коммуны Сиди Таиби столкнулись около 20 автомобилей.

Авария произошла на автотрассе, которая ведет из марокканской столицы города Рабат в город Кенитра.

На место происшествия прибыли служащие королевской жандармерии и ведомства гражданской обороны. Пострадавшие, среди которых трое получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу.

Власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Марокко