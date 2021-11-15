В Марокко произошло масштабное ДТП: 1 погибший, 37 пострадавших

В Марокко произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погиб один человек, пострадали - 37.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MWN.
В ДТП в северной части Марокко около коммуны Сиди Таиби столкнулись около 20 автомобилей.
Авария произошла на автотрассе, которая ведет из марокканской столицы города Рабат в город Кенитра.
На место происшествия прибыли служащие королевской жандармерии и ведомства гражданской обороны. Пострадавшие, среди которых трое получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу.
Власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.