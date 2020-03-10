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В Марокко подтвердили первую смерть от коронавируса

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 15:43
В Марокко подтвердили первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В результате коронавируса умерла 89-летняя жительница Касабланки

В Марокко подтвердили первый летальный исход от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мorocco World News.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-летняя женщина из города Касабланка. Женщина страдала хроническим заболеванием, которое ослабляло ее иммунную систему. Она находилась в критическом состоянии, находясь на карантине в больнице в Касабланке.

На сегодня в Марокко подтверждено три случая инфицирования коронавирусом, включая погибшую женщину.

Напомним, 2 марта в Марокко подтвердили первый случай заражения коронавирусом на территории страны. Инфицированным оказался марроканец, который на постоянной основе проживал в Италии.

Отметим, что ПАСЕ перенесла все свои заседания, которые были запланированы на март месяц из-за вспышки коронавируса. При этом в Ассамблеи добавили, что вопрос проведения пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20-24 апреля, будет рассмотрен позже.

Добавим, что из-за продолжающегося распространения коронавируса власти Италии расширили карантин на всю территорию страны. Итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в случае чрезвычайных ситуаций.

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