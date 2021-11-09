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В Марокко отменили комендантский час, а в заведения будут пускать только COVID-безопасных

Автор: Валерия Полищук

Правительство Марокко приняло решение отменить ночной комендантский час. Он перестанет действовать со среды, 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marocco World News.

Традиционно комендантский час начинался в 23:00 и действовал до 5:00, но его отмена означает, что гражданам и жителям страны больше не придется планировать свои поздние вечера или ночное расписание с учетом комендантского часа.

При этом жители Марокко должны будут использовать сертификат о вакцинации, чтобы попасть в общественные места, включая коммерческие учреждения, кафе, рестораны, спортзалы и хаммамы. Эта мера также будет действовать для внутренних и международных поездок.

Несмотря на отмену ночного комендантского часа и соответствующих мер контроля, правительство подчеркнуло, что будет продолжать отслеживать показатели COVID по всей стране, чтобы адаптировать свои меры в соответствии с общей эпидемиологической ситуацией в стране.

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