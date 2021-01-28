В Марокко началась вакцинация от COVID. Первым привили короля

В четверг, 28 января, в Марокко началась вакцинация от коронавируса. Первым получил прививку король Мухаммад VI.

Об этом сообщает Morocco world news.

Короля вакцинировали в

На сегодняшний день Марокко получило 2 млн доз вакцины компании

Напомним, ранее правительство Марокко запретило доступ самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. В частности, Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии.

Кроме того, в сентябре прошлого года Марокко начал принимать туристов. Однако в этот список не попала Украина.