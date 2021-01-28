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В Марокко началась вакцинация от COVID. Первым привили короля

Рабат, Четверг 28 января 2021 20:09
В Марокко началась вакцинация от COVID. Первым привили короля
Фото: Король Мухаммад VI (moroccoworldnews.com)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 28 января, в Марокко началась вакцинация от коронавируса. Первым получил прививку король Мухаммад VI.

Об этом сообщает Morocco world news.

Короля вакцинировали в Королевском дворце в Фесе.

В первую очередь в Марокко будут вакцинированы люди, подверженные риску заражения коронавирусом, а также всем работники здравоохранения в возрасте от 40 лет и старше.

На первом этапе вакцинация пройдет в регионах, которые больше всего пострадали от пандемии. В частности, регионы Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан Аль-Хосейма и Рабат-Сале.

На сегодняшний день Марокко получило 2 млн доз вакцины компании Astrazeneca и 500 тысяч доз вакцины Sinopharm. Всего Марокко получит 66 млн доз вакцины для вакцинации населения.

Напомним, ранее правительство Марокко запретило доступ самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. В частности, Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии.

Кроме того, в сентябре прошлого года Марокко начал принимать туристов. Однако в этот список не попала Украина.

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