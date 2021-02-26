Маркарова о назначении послом Украины в США: у меня много идей по усилению сотрудничества

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала свое назначение. Она ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.
Об этом Маркарова сказала в комментарии "Голосу Америки".
По ее словам, США не только стратегический партнер Украины, но и страна, с которой мы связаны общими ценностями.
"У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС - это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы", - сказала Маркарова.
Также посол считает важным поддержку Киева со стороны американского правительства и обеих партий в Конгрессе.
"У меня, как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересной и результативной, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле", - добавила Маркарова.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.
Как писало РБК-Украина, кандидатуру Маркаровой на должность руководителя украинского посольства в США предложил министр Кулеба.