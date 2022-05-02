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Из Мариуполя "гуманитарным грузом" оккупанты вывозят тела погибших, - мэрия

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 14:19
Из Мариуполя "гуманитарным грузом" оккупанты вывозят тела погибших, - мэрия Фото: Мариуполь (polkazov)
Автор: Евгений Прокопенко

В мэрии Мріуполя сообщили о "гуманитарные грузы", которыми оккупанты вывозят тела погибших. Речь идет о тех самых грузовиках, которыми РФ завозит в Мариуполь гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его слова, мэрия Мариуполя попросила свои источники в городе проверить эту информацию.

"И вот по состоянию на утро сегодня можем уверенно заявить, как оккупанты вывозят тысячи тел погибших из Мариуполя. Это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм. Как ни дико это звучит-в грузовиках "гуманитарного груза". То есть, те самые грузовики, которые завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами погибших", - рассказывает Андрющенко.

Он добавляет, в случае большого скопления в одном здании грузовики подгоняют прямо к дому. В случае отсутствия большого скопления-погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле Метро, где и проходит упаковка тел погибших.

"По информации, такие грузовики движутся дальше в место базирования мобильного крематория в Харцызске, но мы продолжаем уточнять эту информацию. Ужасная "оптимизация логистики. Еда в обмен на трупы - настоящее лицо России", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, эвакуационные автобусы, которые должны забрать жителей блокадного Мариуполя, задерживаются и еще не прибыли к точке сбора. Горожан просят оставаться по указанному адресу, возле ТРЦ "Порт Сити".

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