Из Мариуполя "гуманитарным грузом" оккупанты вывозят тела погибших, - мэрия
В мэрии Мріуполя сообщили о "гуманитарные грузы", которыми оккупанты вывозят тела погибших. Речь идет о тех самых грузовиках, которыми РФ завозит в Мариуполь гуманитарную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его слова, мэрия Мариуполя попросила свои источники в городе проверить эту информацию.
"И вот по состоянию на утро сегодня можем уверенно заявить, как оккупанты вывозят тысячи тел погибших из Мариуполя. Это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм. Как ни дико это звучит-в грузовиках "гуманитарного груза". То есть, те самые грузовики, которые завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами погибших", - рассказывает Андрющенко.
Он добавляет, в случае большого скопления в одном здании грузовики подгоняют прямо к дому. В случае отсутствия большого скопления-погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле Метро, где и проходит упаковка тел погибших.
"По информации, такие грузовики движутся дальше в место базирования мобильного крематория в Харцызске, но мы продолжаем уточнять эту информацию. Ужасная "оптимизация логистики. Еда в обмен на трупы - настоящее лицо России", - написал Петр Андрющенко.
Напомним, эвакуационные автобусы, которые должны забрать жителей блокадного Мариуполя, задерживаются и еще не прибыли к точке сбора. Горожан просят оставаться по указанному адресу, возле ТРЦ "Порт Сити".
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