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В мариупольском подвале скончалась женщина, пережившая Холокост

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Мариуполь, Четверг 21 апреля 2022 04:26
В мариупольском подвале скончалась женщина, пережившая Холокост Улицы Мариуполя (Фото: t.me/polkazov)
Автор: Константин Широкун

В апреле в одном из бомбоубежищ осажденного российскими войсками Мариуполя скончалась Ванда Объедкова, женщина, пережившая Холокост. Она была свидетельницей оккупации Мариуполя нацистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Погибшей Ванде Объедковой был 91 год. Вся семья Ванды в последнее время жила в подвале без воды, электричества и отопления. Ванде было 10 лет, когда в октябре 1941 года в Мариуполь вошли немецкие войска.

По словам дочери Ларисы, Ванда Объедкова любила Мариуполь и ни за что не хотела из него уезжать. Ванде было 10 лет, когда в октябре 1941 года в Мариуполь вошли немецкие войска. По словам Ларисы, ее матери повезло, нацисты не нашли ее, однако мать самой Ванды, как и тысячи других евреев, живших в городе, были убиты.

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