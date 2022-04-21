В мариупольском подвале скончалась женщина, пережившая Холокост

Погибшей Ванде Объедковой был 91 год. Вся семья Ванды в последнее время жила в подвале без воды, электричества и отопления. Ванде было 10 лет, когда в октябре 1941 года в Мариуполь вошли немецкие войска.

По словам дочери Ларисы, Ванда Объедкова любила Мариуполь и ни за что не хотела из него уезжать. Ванде было 10 лет, когда в октябре 1941 года в Мариуполь вошли немецкие войска. По словам Ларисы, ее матери повезло, нацисты не нашли ее, однако мать самой Ванды, как и тысячи других евреев, живших в городе, были убиты.