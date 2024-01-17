У Маріуполі збільшилася кількість інфекційних захворювань, місто на порозі епідемії

"За останні чотири тижні в тимчасово окупованому місті збільшилася кількість хворих на вірусні інфекції. Дедалі більше містян звертаються по медичну допомогу до лікарень", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в багатьох спостерігається висока температура, сильний кашель та інші неприємні симптоми. Однак окупанти не повідомляють, це спалах ГРВІ чи коронавірусної інфекції Covid-19.

Міськрада повідомляє, що лікарні ніяк не підготували до періоду поширення інфекційних захворювань, особливо щодо хворих на ковід. У медзакладах не вистачає необхідних препаратів та обладнання.

"Через низький рівень медицини в окупації - захворюваність зростає. Тому в місті можлива епідемія", - написала міська рада.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Також сьогодні повідомлялось, що російські окупанти переміщують через Маріуполь живу силу та інженерні підрозділи у напрямку Волновахи Донецької області.