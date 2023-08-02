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У Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів

Фото: у Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Новий факт саботажу Групи "Ї" Маріупольського Спротиву. Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад", - написав Андрющенко.

Внаслідок отруєння у важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора померли двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.

За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з того часу росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

ЗСУ регулярно завдають ударів по складах із боєприпасами та місцях розташування особового складу росіян у захопленому місті.

Окрім того, у місці ефективно працюють українські партизани. Так, 29 липня вони провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі.

Під час операції група "Ї" Маріупольського спротиву знешкодила три одиниці військових вантажівок, завдала значних пошкоджень будівлі, де розташовувався військово-інженерний підрозділ окупантів та вивела з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракону".

Нещодавно стало відомо про те, що ворог посилює контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Планують шукати українців, які допомагають ЗСУ.

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