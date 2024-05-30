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У Маріуполі новий випадок смертельного отруєння окупантів, зокрема офіцерів

Маріуполь, Четвер 30 травня 2024 14:50
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У Маріуполі новий випадок смертельного отруєння окупантів, зокрема офіцерів Фото: у Маріуполі знову смертельно отруїлися окупанти, зокрема офіцери (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння окупантів. Серед ліквідованих – офіцери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агентам у Маріуполі стало відомо, що у так званому "Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти. Рашисти намагаються приховати інформацію про це", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють партизани, через депресію на тлі великих втрат і постійного страху "прильотів", окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як "гуманітарну допомогу".

"Завдяки їхній любові до горілки, нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на 4 особи, включаючи кількох офіцерів", - додали в "Атеш".

Пересування ворога у Маріуполі

Водночас "Атеш" продовжує відстежувати пересування особового складу та місця їх скупчень для передачі координат Силам оборони України.

Не перший випадок

У Маріуполі не вперше трапляються випадки "загадкової" ліквідації окупантів. Наприклад, у серпні 2023 року в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двох із них було ліквідовано.

Крім того, у середині жовтня минулого року повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових.

Крім того, в середині листопада 2023 року в Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.

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