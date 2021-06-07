Под Мариуполем взорвали гранатой автомобиль. Пострадали два человека

В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.
Об этом сообщает местный портал 0629.
На улице Огородняя возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел человек, который спровоцировал конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.
"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", - сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.
В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, пишет 0629.
На данный момент известно, что подозреваемый задержан.
Напомним, в Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт, в ходе которого были слышны взрывы.
Отметим, в Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.