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Под Мариуполем взорвали гранатой автомобиль. Пострадали два человека

Автор: Анастасия Рокитна

В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом сообщает местный портал 0629.

На улице Огородняя возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел человек, который спровоцировал конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", - сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, пишет 0629.

На данный момент известно, что подозреваемый задержан.

Напомним, в Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт, в ходе которого были слышны взрывы.

Отметим, в Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

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