Под Мариуполем найдена 30-метровая братская могила. Ее вырыли оккупанты

"В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш. В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью", - написал Андрющенко.

Он отметил "интересную деталь", что все тела помещены в пластиковые пакеты.

"То есть это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о скопление тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе. Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть. Для всех СМИ, кто может заказать и провести фиксацию через сотовые связи предоставляем отметку расположения могилы", - добавил Андрющенко.

Фото: под Мариуполем найдена 30-метровая братская могила (t.me/andriyshTime)

Напомним, в Мариуполе российские оккупационные войска устроили так называемую "зачистку". Они ищут якобы "нацистов", убивают людей, фотографируясь с телами и принудительно мобилизуют мужчин в "ДНР".

Отметим, оккупанты уже пятые сутки подряд бомбардируют"Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители.

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