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В Мариуполе заявили, что нужно готовиться к возможному вторжению российских войск

Автор: РБК-Украина

В Мариуполе обсудили реформирование системы территориальной обороны. Мероприятие провели в связи с угрозой полномасштабного наступления российских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе "Национального корпуса", которые выступили организаторами мероприятия.

Среди основных вопросов обсудили законопроект о территориальной обороне авторства бывшего заместителя СНБО генерала Сергея Кривоноса.

Как сообщил заместитель руководителя штаба Нацкорпуса Владислав Соболевский, главные задачи реформированной теробороны - мобилизация добровольцев и координация активистов.

"Территориальная оборона сегодня не работает, должны это признать. И законопроект Сергея Кривоноса призван, во-первых, создать структуру, в которую будет просто вступить, во-вторых, структуру, которая будет управляемой в военное время, нормально управляемой начальником Генерального штаба, и в-третьих, массовой, для меня это самое важное", - отметил Соболевский.

В то же время по словам командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, во время обороны Мариуполя в 2014 году были задействованы местные жители и инженерная техника для обустройства блиндажей, окопов, но это все имело ситуативный характер.

"К обороне нужно быть готовым постоянно, ее нужно постоянно наращивать", - заявил военный.

На конференции присутствовали также представители местной власти. В частности, заместитель городского головы Мариуполя Андрей Мешков, который признал - система теробороны несовершенна, и существующих инициатив в городе недостаточно.

Напомним, ранее представители Нацкорпуса анонсировали создание штабов обороны во всех регионах Украины в связи с угрозой полномасштабного вторжения РФ.

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